Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-20T17:30:26+03:00

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Скидка на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения будет предоставлена многодетным семьям в целях усиления их социальной поддержки - сообщает Министерство социальной защиты Тверской области.

Скидка в 20% будет предоставлена "Федеральной пассажирской компанией" на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне и июле 2019 года.

Собщается, что скидку предоставят взрослым и детям в возрасте 10-17 лет из числа многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU