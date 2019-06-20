Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области
Скидку предоставят при предъявлении удостоверения многодетной семьи
Скидка составит 20%Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Скидка на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения будет предоставлена многодетным семьям в целях усиления их социальной поддержки - сообщает Министерство социальной защиты Тверской области.
Скидка в 20% будет предоставлена "Федеральной пассажирской компанией" на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне и июле 2019 года.
Собщается, что скидку предоставят взрослым и детям в возрасте 10-17 лет из числа многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU