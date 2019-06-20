2019-06-20T17:30:26+03:00
Общество

Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области

Скидку предоставят при предъявлении удостоверения многодетной семьи
Виктория ТУШКОВА
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Скидка составит 20%Скидка составит 20%Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Скидка на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения будет предоставлена многодетным семьям в целях усиления их социальной поддержки - сообщает Министерство социальной защиты Тверской области.

Скидка в 20% будет предоставлена "Федеральной пассажирской компанией" на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне и июле 2019 года.

Собщается, что скидку предоставят взрослым и детям в возрасте 10-17 лет из числа многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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