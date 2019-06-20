В Твери будут судить банду дальнобойщиков-грабителей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-20T17:14:24+03:00

Дальнобойщики грабили фуры на трассе в Тверской области Фото: архив "КП"

Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы

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В Твери завершено расследование уголовного дела по факту краж из большегрузов.

Напомним, о преступлениях стало известно в мае 2019 года, когда полицейские задержали пятерых подозреваемых. В дальнейшем были установлены личности десяти членов организованной группы, все они - жители Тверской области.

Организовал преступную группировку 53-летний житель Тверской области. Вместе с подельниками он разработал преступную схему: фуры загоняли в специальные боксы, установленные по маршруту следования, и, не повреждая защитные пломбы, отгружали часть товара.

В дальнейшем похищенное имущество сообщники реализовывали на территории Тверской области. Сумма причиненного предпринимателям ущерба составила около трех миллионов рублей.

- В ходе обысков по месту жительства обвиняемых полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также денежные средства, добытые преступным путем, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - В ходе следствия была установлена причастность членов группы к 12 тайным хищениям чужого имущества в Вышневолоцком районе Тверской области.

В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU