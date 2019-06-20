2019-06-20T17:01:48+03:00
Досуг

В Ботаническом саду Твери научат находить клады и искать цветок папоротника

Тверичан приглашают на волшебные прогулки "Тайны купальских трав"
Ирина ТАРАСОВА
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Во время прогулок гости смогут узнать тайны и сокровенные секреты волшебных трав. Фото: Ботанический сад ТвГУВо время прогулок гости смогут узнать тайны и сокровенные секреты волшебных трав. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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Ботанический сад ТвГУ приглашает на новые программы - волшебные прогулки "Тайны купальских трав".

- Наступают особенные, таинственные и прекрасные дни - дни близкие к древнему народному славянскому празднику Иван Купала. Иван Купала или Иванов день — народный праздник, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, - рассказывает директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

Во время волшебных прогулок гости смогут узнать тайны и сокровенные секреты Одолень-травы, Плакун-травы, Разрыв-травы и других волшебных купальских трав. И даже научатся находить клады и искать "цветок папоротника"!

Любителей природы будут встречать травницы-волшебницы Ольга Бахтилова и Аделина Проничкина.

22 июня (суббота) прогулки пройдут в период с 14.00 до 17.00 (по мере набора групп, начало ориентировочно в 14.00, 15.00, 16.00).

23 июня (воскресенье) прогулки пройдут в период с 11.00 до 14.00 (по мере набора групп, начало ориентировочно в 11.00, 12.00, 13.00).

Группы формируются во дворе перед входом в Сад. Стоимость билета 200 руб. (включает в себя и входной билет в Сад)

ИСТОЧНИК KP.RU

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