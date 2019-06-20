В Твери снесут три аварийных дома
Сразу три аварийных, расселенных дома планируются под снос в ближайшее время: д.17 по ул. Планировочная, д.66 по ул. Пржевальского и д.4 по ул. Бориса Полевого.
Данный вопрос обсудили на заседании члены постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.
Как отмечает пресс-служба Гордумы, это делается в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и вовлечения земель в хозяйственный оборот. В отношении данных строений администрация планирует провести аукционы по сдаче данных земельных участков в аренду, при этом заниматься сносом построек будет победитель - застройщик.
Окончательное решение по данному вопросу предстоит принять депутатам на заседании Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU