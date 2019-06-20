В Твери снесут три аварийных дома

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-20T16:44:23+03:00

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Сразу три аварийных, расселенных дома планируются под снос в ближайшее время: д.17 по ул. Планировочная, д.66 по ул. Пржевальского и д.4 по ул. Бориса Полевого.

Данный вопрос обсудили на заседании члены постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.

Как отмечает пресс-служба Гордумы, это делается в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и вовлечения земель в хозяйственный оборот. В отношении данных строений администрация планирует провести аукционы по сдаче данных земельных участков в аренду, при этом заниматься сносом построек будет победитель - застройщик.

Окончательное решение по данному вопросу предстоит принять депутатам на заседании Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU