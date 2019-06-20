2019-06-20T16:23:48+03:00
Общество

В Твери обновят автобусный парк и модернизируют схему движения транспорта

Новая модель транспортной системы заработает в 2020 году
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе внедряют новую систему пассажирских перевозокВ регионе внедряют новую систему пассажирских перевозокФото: Ольга Крыльцова
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Вопрос о развитии новой модели пассажирских перевозок обсуждался на совещании в правительстве региона 19 июня.

В частности, модернизация предполагает изменение схемы автобусных маршрутов (всего их планируется 65), обновится и сам автобусный парк.

- В основном на линии выйдут автобусы большой и средней вместимости, оснащенные системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и другими современными решениями, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Отслеживать интересующий маршрут пассажиры смогут с помощью специального мобильного приложения.

В реновации транспортной системы Тверской области готова участвовать госкорпорация развития ВЭБ.РФ, соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

В рамках соглашения также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.

Ожидается, что новая система будет запущена на территории областного центра и Калининского района в первом квартале 2020 года. В настоящее время в Тверской области создается единая госкомпания, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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