2019-06-20T16:01:12+03:00
Общество

Обработка территорий детских лагерей от клещей волнует родителей Тверской области

Это показали итоги специальной горячей линии, организованной специалистами Роспотребнадзора
Виктория ТУШКОВА
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Первая смена в детских загородных лагерях уже завершаетсяПервая смена в детских загородных лагерях уже завершаетсяФото: Олег УКЛАДОВ
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Специальная горячая линия, посвящённая вопросам качества детского отдыха, была организована управлением Роспотребнадзора Тверской области.

Анализ обращений показал, что чаще всего родители школьников спрашивали об обработке территорий детских оздоровительных лагерей от клещей.

На втором месте были вопросы касающиеся питьевого режима в лагерях, а на третьем — о питании детей.

Также родители интересовались вопросами вакцинации детей, отправляющихся в лагерь, организацией мест купания и медицинским обслуживанием детей.

По сообщению пресс-службы ведомства, на все обращения были даны необходимые разъяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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