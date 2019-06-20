2019-06-20T15:45:41+03:00
Общество

Более пяти тысяч детей отдохнули в июне в летних лагерях Твери

На загородных базах и городских учреждениях заканчивается первая смена
Ольга ТРОФИМОВА
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Более пяти тысяч детей отдохнули за месяц в лагерях Твери Фото: пресс-служба администрации ТвериБолее пяти тысяч детей отдохнули за месяц в лагерях Твери Фото: пресс-служба администрации Твери
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Первая смена летнего отдыха детей заканчивается, но перед отъездом домой школьников еще ждут прощальные дискотеки и концерты.

По информации администрации Твери, в этом году за первую смену в летних лагерях областной столицы отдохнули около пяти тысяч детей: 1147 - на загородных базах, 4017 - в пришкольных лагерях. Также действует образовательный лагерь палаточного типа и детская дача для дошкольников "Отмичи".

Отметим, что в этом году отдых детей организован в четыре смены, и у каждой - своя тематика: сказки, спорт, кино. Исходя из темы, дети готовят выступления для концертов, проводятся развлекательные и образовательные мероприятия.

Отдельное внимание уделяется обучению воспитанников навыкам безопасности. Например, детям объясняют правила поведения на дороге или в чрезвычайной ситуации. Тематические обучающие занятия для ребят проводят сотрудниками МЧС, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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