У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги
В полицию обратилась 41-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропал кошелек с деньгами на общую сумму 2300 рублей.
В ходе разбирательства было установлено, что в день происшествия женщина привела в дом малознакомого мужчину и распивала с ним спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, злоумышленник взял ее кошелек и ушел.
После осмотра места преступления, взятия отпечатков пальцев и опроса свидетелей, полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.
За кражу ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU