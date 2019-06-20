2019-06-20T13:57:22+03:00
Происшествия

У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Твери может сесть в тюрьму за кражу кошелькаЖитель Твери может сесть в тюрьму за кражу кошелькаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 41-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропал кошелек с деньгами на общую сумму 2300 рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что в день происшествия женщина привела в дом малознакомого мужчину и распивала с ним спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, злоумышленник взял ее кошелек и ушел.

После осмотра места преступления, взятия отпечатков пальцев и опроса свидетелей, полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

За кражу ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обработка территорий детских лагерей от клещей волнует родителей Тверской области
Более пяти тысяч детей отдохнули в июне в летних лагерях Твери
На карьерах в Твери поезд столкнулся с иномаркой
На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты
Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов
Начальника почтового отделения в Тверской области осудили за кражу пенсий
В Торжокском районе Тверской области горит лесная подстилка
Один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом под Тверью
Ночью в Твери сгорели две машины
Более сотни военных снарядов обезвредили в Тверской области
В Твери мужчину осудили за то, что он продал угнанный автомобиль
В Тверской области образовательные порталы возобновили работу
Праздник "Сборное воскресенье" пройдет в Савватьево Калининского района
В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад
Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью
Прокуратура Тверской области требует запретить сайты, которые торгуют дипломами и сертификатами
Выпускники медицинского колледжа проходят аккредитацию в Твери
На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери
В двух районах Тверской области горит лесная подстилка
Правилам безопасного поведения на воде научили воспитанников детского лагеря транспортные полицейские из Твери
Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области
Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Ширков погост в Тверской области перейдет к Ржевской епархии
Концерт ирландской музыки пройдет в Ботаническом саду Твери
На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор