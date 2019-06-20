У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-20T13:57:22+03:00

Житель Твери может сесть в тюрьму за кражу кошелька Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В полицию обратилась 41-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропал кошелек с деньгами на общую сумму 2300 рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что в день происшествия женщина привела в дом малознакомого мужчину и распивала с ним спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, злоумышленник взял ее кошелек и ушел.

После осмотра места преступления, взятия отпечатков пальцев и опроса свидетелей, полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

За кражу ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU