На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты
Рейд был организован в целях контроля миграционного законодательства на строительных площадках и деревообрабатывающих предприятиях в городах Белый и Нелидово, в Тверской области. Его провели сотрудники отдела миграционного контроля регионального Управления по вопросам миграции УМВД совместно с управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе мероприятия правоохранители проверили 18 выходцев из стран ближнего Востока, трудившихся на пилорамах и стройках. По итогам рейда восемь граждан привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Мигрантам, нарушившим режим пребывания на территории России, грозит выдворение за пределы страны, а подрядчику за незаконное использование труда иностранцев - крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU