На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-20T13:46:41+03:00

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Рейд был организован в целях контроля миграционного законодательства на строительных площадках и деревообрабатывающих предприятиях в городах Белый и Нелидово, в Тверской области. Его провели сотрудники отдела миграционного контроля регионального Управления по вопросам миграции УМВД совместно с управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе мероприятия правоохранители проверили 18 выходцев из стран ближнего Востока, трудившихся на пилорамах и стройках. По итогам рейда восемь граждан привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Мигрантам, нарушившим режим пребывания на территории России, грозит выдворение за пределы страны, а подрядчику за незаконное использование труда иностранцев - крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU