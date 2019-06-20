Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-20T12:02:35+03:00

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Уголовное дело рассмотрел Заволжский районный суд г. Твери.

Установлено, что 34-летний местный житель и его напарник - 51-летний иностранный гражданин, с целью получения постоянного дохода, в период с 1 января 2017 года по 16 января 2019 года занимались организацией незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан посредством постановки на миграционный учет.

Они подыскивали жителей города Твери и Тверской области, которые за денежное вознаграждение предоставляли мигрантам временную регистрацию. В общей сложности в регионе нелегально проживали 111 граждан других государств.

- Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU