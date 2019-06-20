2019-06-20T15:11:41+03:00
Происшествия

Начальника почтового отделения в Тверской области осудили за кражу пенсий

Женщина получила условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Начальник почты в Старицком районе воровала пенсию местного жителяНачальник почты в Старицком районе воровала пенсию местного жителяФото: Мария ЛЕНЦ
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Судом установлено, что в период с 3 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года женщина совершила хищение чужого имущества.

Являясь материально ответственным лицом, злоумышленница знала, что один из пенсионеров длительное время по месту жительства отсутствует и у его родственников нет сведений о его местонахождении, и систематически присваивала денежные средства, предназначенные для выплаты в качестве федеральной социальной доплаты к пенсии, страховой пенсии, ежемесячной денежной выплаты.

Общая сумма похищенных денежных средств составила более 124 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимая признана виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

- В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокурором района в суд подано исковое заявление о взыскании денежных средств с осужденной в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области, которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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