2019-06-20T11:09:27+03:00
Происшествия

В Торжокском районе Тверской области горит лесная подстилка

Угрозы населенным пунктам нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Торжокском районе горит лесная подстилка Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВ Торжокском районе горит лесная подстилка Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о том, что в районе поселка Новое, в Торжокском районе, Тверской области горит лесная подстилка, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области в 9:45 утра 20 июня.

К месту пожара убыли: оперативная группа Торжокского ПСГ, отделение пожарно-спасательной части № 59, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, ситуация находится на контроле, угрозы населенным пунктам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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