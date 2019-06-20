Ночью в Твери сгорели две машины

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-20T09:49:50+03:00

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Первый пожар произошел в 1:27 ночи на улице Склизкова, у дома 108, корп. 1. Сгорел автомобиль «KIA JD», 2015 г. выпуска. Ещё одно ЧП случилось на улице Академическая, у д. 10, в 2:11 ночи. Там от огня постарала иномарка «Suzuki Grand Vitara», 2008 г. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в обоих случаях предположительная причина пожара – поджог. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU