2019-06-20T08:15:12+03:00
Происшествия

В Твери мужчину осудили за то, что он продал угнанный автомобиль

Ближайшие 2,5 года он проведет в тюрьме
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина угнал автомобиль и продал своему знакомомуМужчина угнал автомобиль и продал своему знакомомуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в областной столице в феврале 2019 года. Осужденный шел по улице и увидел мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронил портмоне.

Имея преступный умысел, злоумышленник забрал сумку себе. Внутри находились деньги, телефон, документы и ключи от автомобиля "Хонда Цивик". Этим и воспользовался преступник. Мужчина нашел на стоянке во дворе автомобиль и решил продать его своему знакомому, выдав за свою собственность.

Спустя несколько дней злоумышленник пришел во двор пострадавшего, сел в его машину и уехал на сделку с потенциальным покупателем, который не знал о преступном замысле. За автомобиль мужчина получил 150 тысяч рублей.

Общий ущерб, вместе с украденной сумкой, в итоге составил 168 тысяч рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину. За кражу чужого автомобиля суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Центрального районного суда г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Твери сгорели две машины
Более сотни военных снарядов обезвредили в Тверской области
В Тверской области образовательные порталы возобновили работу
Праздник "Сборное воскресенье" пройдет в Савватьево Калининского района
В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад
Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью
Прокуратура Тверской области требует запретить сайты, которые торгуют дипломами и сертификатами
Выпускники медицинского колледжа проходят аккредитацию в Твери
На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери
В двух районах Тверской области горит лесная подстилка
Правилам безопасного поведения на воде научили воспитанников детского лагеря транспортные полицейские из Твери
Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области
Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Ширков погост в Тверской области перейдет к Ржевской епархии
Концерт ирландской музыки пройдет в Ботаническом саду Твери
На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор