В Твери мужчину осудили за то, что он продал угнанный автомобиль

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-20T08:15:12+03:00

Ближайшие 2,5 года он проведет в тюрьме

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Инцидент произошел в областной столице в феврале 2019 года. Осужденный шел по улице и увидел мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронил портмоне.

Имея преступный умысел, злоумышленник забрал сумку себе. Внутри находились деньги, телефон, документы и ключи от автомобиля "Хонда Цивик". Этим и воспользовался преступник. Мужчина нашел на стоянке во дворе автомобиль и решил продать его своему знакомому, выдав за свою собственность.

Спустя несколько дней злоумышленник пришел во двор пострадавшего, сел в его машину и уехал на сделку с потенциальным покупателем, который не знал о преступном замысле. За автомобиль мужчина получил 150 тысяч рублей.

Общий ущерб, вместе с украденной сумкой, в итоге составил 168 тысяч рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину. За кражу чужого автомобиля суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Центрального районного суда г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU