В Тверской области образовательные порталы возобновили работу

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-20T07:44:13+03:00

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Сбой сервера базы данных Автоматизированной системы управления сферой образования Тверской области (порталы "Е-услуга. Образование", "Сетевой город. Образование") был обнаружен в апреле 2019 года. В результате пользователи не имели возможности записать ребенка в детский сад и получить доступ к электронным школьным журналам.

- В связи с инцидентом на серверах проведена полная переустановка всего программного обеспечения, включая средства защиты информации, - сообщили в пресс-службе министерства образования Тверской области.

Проведено внешнее и внутреннее автоматическое сканирование системы с устранением выявленных неисправностей.

В настоящий момент база данных введена в эксплуатацию и работает в штатном режиме. Однако, пользователей предупреждают, что технические сложности не исключены. В случае возникновения проблем с входом на порталы, необходимо обращаться в службу технической поддержки по телефонам: (4822) 79-02-16, 69-02-70.

ИСТОЧНИК KP.RU