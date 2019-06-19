2019-06-19T23:57:26+03:00
Общество

Праздник "Сборное воскресенье" пройдет в Савватьево Калининского района

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВАИрина ТАРАСОВА
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30 июня в Савватьево Калининского района пройдет большой праздник – Сборное воскресенье.

- Праздник в честь преп. Савватия Тверского и Оршинского «Сборное Воскресенье» имеет 300-летнюю историю. Где то в начале XVIII века в деревне Савватьево и окрестных селениях случилась беда – начался массовый мор скота у местных крестьян. А потерять корову в те времена было равносильно – потерять кормильца. И пошёл народ к Савватию в Пустыньку на поклон с Крестным ходом пошёл, с молитвой и покаянием о грехах своих, за которые попустил Господь такую напасть на них. Прошла служба в храме, прошел крестный ход, отслужили молебен с водосвятием на пещере в лесу у преп. Савватия и помиловал Господь народ за молитвы святого Савватия, видя веру их. С тех пор и стали в Савватьево отмечать праздник великий во вторую Неделю по Пятидесятнице,- рассказывает протоиерей Андрей Егоров.

После Литургии в Знаменской церкви и Крестного хода на Пустыньку к преп. Савватию Тверскому начнётся культурная программа: выступление фольклорных коллективов, самодеятельности, ярмарка ремёсел, мастер классы для детей и взрослых. Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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