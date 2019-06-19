В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

19 Июнь 23:19 2019-06-19T23:19:07+03:00

На пешеходном переходу в Твери сбили человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 19 июня, на улице Громова, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а марку автомобиля пострадавший не запомнил. Мужчине оказана помощь, угрозы его жизни нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU