В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Водитель уехал с места ДТП
На пешеходном переходу в Твери сбили человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 19 июня, на улице Громова, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель с места происшествия скрылся, а марку автомобиля пострадавший не запомнил. Мужчине оказана помощь, угрозы его жизни нет.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU