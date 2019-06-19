Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад
Бесплатные оздоровительные занятия начнутся с 25 июня. Уровень подготовки для участия не имеет значения, присоединиться может любой желающий.
- Занятия будут проходить на лужайке справа от центрального входа под руководством опытных сертифицированных представителей регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья», - сообщает пресс-служба администрации Твери.
С собой нужно иметь свободную одежду, удобную обувь и хорошее настроение.
Расписание тренировок уже известно:
- вторник с 10.00 до 11.00 – «Комплекс оздоровительных гимнастик»;
- среда с 10.00 до 11.00 – «Тибетская гимнастика»;
- четверг с 12.00 до 12.45 – «Детская йога»;
- четверг с 18.30 до 19.30 – «Скандинавская ходьба».
Правда, повлиять на расписание могут погодные условия. Следить за изменениями можно в группе Городского сада в соцсети и в группе администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU