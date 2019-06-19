Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад

19 Июнь 21:08 2019-06-19T21:08:09+03:00

Тверичан приглашают на йогу в парк Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Бесплатные оздоровительные занятия начнутся с 25 июня. Уровень подготовки для участия не имеет значения, присоединиться может любой желающий.

- Занятия будут проходить на лужайке справа от центрального входа под руководством опытных сертифицированных представителей регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья», - сообщает пресс-служба администрации Твери.

С собой нужно иметь свободную одежду, удобную обувь и хорошее настроение.

Расписание тренировок уже известно:

- вторник с 10.00 до 11.00 – «Комплекс оздоровительных гимнастик»;

- среда с 10.00 до 11.00 – «Тибетская гимнастика»;

- четверг с 12.00 до 12.45 – «Детская йога»;

- четверг с 18.30 до 19.30 – «Скандинавская ходьба».

Правда, повлиять на расписание могут погодные условия. Следить за изменениями можно в группе Городского сада в соцсети и в группе администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU