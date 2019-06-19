Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью
Два автомобиля столкнулись на 115-м км трассы М10, в районе поселка Шорново в Конаковском районе Тверской области.
Авария произошла около 17.00 вечера 19 июня. Легковой автомобиль "Киа Рио" врезался в грузовик "Даф", следовавший в попутном направлении, и перевернулся.
В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир легковушки. С рваными ранами и ушибами они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель большегруза не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, для ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек, две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU