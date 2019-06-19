Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью

19 Июнь 20:39 2019-06-19T20:39:00+03:00

ДТП на трассе М10 в Тверской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

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Два автомобиля столкнулись на 115-м км трассы М10, в районе поселка Шорново в Конаковском районе Тверской области.

Авария произошла около 17.00 вечера 19 июня. Легковой автомобиль "Киа Рио" врезался в грузовик "Даф", следовавший в попутном направлении, и перевернулся.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир легковушки. С рваными ранами и ушибами они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель большегруза не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, для ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек, две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU