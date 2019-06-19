2019-06-19T19:45:45+03:00
Общество

Выпускники медицинского колледжа проходят аккредитацию в Твери

Каждый из них должен пройти эту процедуру для допуска к работе
Виктория ТУШКОВА
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К прохождению аккредитации приступили 138 выпускников тверского медколледжа.К прохождению аккредитации приступили 138 выпускников тверского медколледжа.Фото: Александр МИЛКУС
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Первичная аккредитация студентов-выпускников медицинских колледжей фактически является допуском новоиспечённых специалистов к работе.

Аккредитация организуется и проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации с 2018 года. В этом году в Тверском медицинском колледже к прохождению аккредитации приступили 138 выпускников, обучающихся на бюджетной основе и получивших специальности «лечебное дело», «сестринское дело», «фармация», «акушерское дело» и «лабораторная диагностика».

Аккредитацию проводит независимая экспертная комиссия, состоящая из опытных профильных специалистов, которые работают в практическом здравоохранении. В Тверской области комиссию возглавляет главный специалист по сестринской деятельности регионального Минздрава Наталья Павлюк.

По данным колледж из 138 его выпускников планируют трудоустроиться в государственные организации здравоохранения Твери – 102 специалиста, Тверской области - 9 специалистов. Трудоустройство в регионе планируют 84,0% выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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