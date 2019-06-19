2019-06-19T20:20:39+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области требует запретить сайты, которые торгуют дипломами и сертификатами

Всего в списке 20 порталов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
20 сайтов-нарушителей попали в поле зрения прокуратуры Фото: архив "КП"20 сайтов-нарушителей попали в поле зрения прокуратуры Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура в судебном порядке требует заблокировать сайты, на которых предлагаются к продаже официальные документы. Порталы были обнаружены Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет.

В список попали 20 сайтов, которые предлагают пользователям купить документы об образовании: дипломы о высшем образовании на оригинальных бланках Гознака со всеми степенями защиты; дипломы и свидетельств о повышении квалификации; сертификаты специалиста; аттестаты о среднем образовании; дипломы техникума и колледжа.

За незаконные приобретение или сбыт, а также подделку официальных документов в целях их использования или сбыта предусмотрена уголовная ответственность. Распространение подобной информации запрещено.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц межрайонный прокурор направил в Центральный районный суд г. Твери административные исковые заявления о признании информации, размещенной на 20 Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории РФ, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - Судом административные исковые заявления о запрете девяти сайтов удовлетворены в полном объеме, остальные находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Праздник "Сборное воскресенье" пройдет в Савватьево Калининского района
В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад
Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью
Выпускники медицинского колледжа проходят аккредитацию в Твери
На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери
В двух районах Тверской области горит лесная подстилка
Правилам безопасного поведения на воде научили воспитанников детского лагеря транспортные полицейские из Твери
Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области
Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Ширков погост в Тверской области перейдет к Ржевской епархии
Концерт ирландской музыки пройдет в Ботаническом саду Твери
На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор