Прокуратура Тверской области требует запретить сайты, которые торгуют дипломами и сертификатами

19 Июнь 20:20 2019-06-19T20:20:39+03:00

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Прокуратура в судебном порядке требует заблокировать сайты, на которых предлагаются к продаже официальные документы. Порталы были обнаружены Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет.

В список попали 20 сайтов, которые предлагают пользователям купить документы об образовании: дипломы о высшем образовании на оригинальных бланках Гознака со всеми степенями защиты; дипломы и свидетельств о повышении квалификации; сертификаты специалиста; аттестаты о среднем образовании; дипломы техникума и колледжа.

За незаконные приобретение или сбыт, а также подделку официальных документов в целях их использования или сбыта предусмотрена уголовная ответственность. Распространение подобной информации запрещено.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц межрайонный прокурор направил в Центральный районный суд г. Твери административные исковые заявления о признании информации, размещенной на 20 Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории РФ, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - Судом административные исковые заявления о запрете девяти сайтов удовлетворены в полном объеме, остальные находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU