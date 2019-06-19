На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-19T16:52:23+03:00

На мероприятии можно будет освежить знания в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей

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Завтра, в четверг, 20 июня, «День открытых дверей для предпринимателей» организует региональное управление Роспотребнадзора.

Мероприятие состоится по адресу: Тверь, ул. Дарвина, д.17, с 12:00 до 16:00.

- Акция проводится в целях повышения грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Врамках Дня открытых дверей юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить бесплатную консультацию у специалистов Роспотребнадзора по всем интересующим вопросам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU