На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери
Завтра, в четверг, 20 июня, «День открытых дверей для предпринимателей» организует региональное управление Роспотребнадзора.
Мероприятие состоится по адресу: Тверь, ул. Дарвина, д.17, с 12:00 до 16:00.
- Акция проводится в целях повышения грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, - сообщает пресс-служба ведомства.
Врамках Дня открытых дверей юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить бесплатную консультацию у специалистов Роспотребнадзора по всем интересующим вопросам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU