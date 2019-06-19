СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-19T16:46:26+03:00

В двух районах Тверской области горит лесная подстилка Фото: Ольга Крыльцова

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Сообщение о возгорании лесной подстилки в Кимрском районе поступило в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 15:20 часов 19 июня.

Спустя полчаса поступила информация о втором пожаре - загорелась лесная подстилка в Калининском районе, недалеко от н.п. Рылово.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам нет.

К месту пожара убыли: представители лесного хозяйства и арендаторы.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU