В двух районах Тверской области горит лесная подстилка
Угрозы населенным пунктам нет
В двух районах Тверской области горит лесная подстилкаФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о возгорании лесной подстилки в Кимрском районе поступило в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 15:20 часов 19 июня.
Спустя полчаса поступила информация о втором пожаре - загорелась лесная подстилка в Калининском районе, недалеко от н.п. Рылово.
По информации ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам нет.
К месту пожара убыли: представители лесного хозяйства и арендаторы.
Дальнейшая информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU