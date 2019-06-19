Правилам безопасного поведения на воде научили воспитанников детского лагеря транспортные полицейские из Твери
Транспортные полицейские Твери навестили ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Тверца». Стражи порядка поздравили ребят с началом каникул и напомнили, что даже во время летнего отдыха не стоит забывать о правилах безопасности.
Полицейские рассказали детям о правилах поведения на объектах транспорта и водоёмах. Среди прочего до ребят донесли информацию об ответственности за нарушение правил поведения в общественных местах и в деталях разобрали принципы безопасного поведения на воде, ведь лагерь находится на берегу реки.
Юрисконсульт линейного отдела МВД России на станции Тверь майор внутренней службы Мария Матына провела с воспитанниками лагеря правовую викторину.
Сотрудники полиции также ответили на вопросы детей и пожелали ребятам весёлых и безопасных каникул, а ребята поблагодарили их за познавательную беседу - сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU