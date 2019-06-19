Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области
Подразделения спецназначения Управления Росгвардии по Тверской области провели тактико-специальную тренировку, с использованием бронетехники, по поиску, обнаружению и задержанию вооруженных преступников. По легенде, группа условных боевиков напала на жителей деревни Колталово Калининского района. При сопротивлении несколько боевиков были уничтожены, а пятеро скрылись в лесном массиве.
В ходе "спецоперации" сотрудники ОМОН провели поисково-разведывательные мероприятия, бойцы СОБР осуществили штурм здания. В результате условная группа преступников была обнаружена и заблокирована в трехэтажном заброшенном здании.
Как отметил врио начальника Управления Росгвардии по Тверской области полковник Сергей Никитин, все задачи, которые необходимо было отработать сотрудникам спецподразделений, выполнены на высоком профессиональном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU