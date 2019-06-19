Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-19T17:10:47+03:00

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Подразделения спецназначения Управления Росгвардии по Тверской области провели тактико-специальную тренировку, с использованием бронетехники, по поиску, обнаружению и задержанию вооруженных преступников. По легенде, группа условных боевиков напала на жителей деревни Колталово Калининского района. При сопротивлении несколько боевиков были уничтожены, а пятеро скрылись в лесном массиве.

В ходе "спецоперации" сотрудники ОМОН провели поисково-разведывательные мероприятия, бойцы СОБР осуществили штурм здания. В результате условная группа преступников была обнаружена и заблокирована в трехэтажном заброшенном здании.

Как отметил врио начальника Управления Росгвардии по Тверской области полковник Сергей Никитин, все задачи, которые необходимо было отработать сотрудникам спецподразделений, выполнены на высоком профессиональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU