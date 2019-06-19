Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
22 июня в хореографическая студия "Эстель" ТвГТУ приглашает жителей Твери на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга", посвященный женщинам тыла в Великую Отечественную войну.
В спектакле прозвучат стихи Роберта Рождественского, Анны Ахматовой, Константина Симонова, Веры Полозковой и других поэтов. Они прозвучат в исполнении Олега Андреева и Ольги Федькиной.
Также зрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. будет представлена хореография Екатерины Калининой, Татьяны Литвиновой, Елизаветы Русиной, Елены Гусевой, Ирины Егоровой, Наталии Бобровой.
Основная тема спектакля - Женщина, ждущая любимого с войны. Режиссер-постановщик спектакля - руководитель хореографической студии "Эстель" Татьяна Литвинова.
ДК "Химволокно"
Вход свободный
22 июня в 13:00.
Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
ИСТОЧНИК KP.RU