Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-19T15:56:35+03:00

Зрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. Фото: из архива Татьяны Литвиновой

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22 июня в хореографическая студия "Эстель" ТвГТУ приглашает жителей Твери на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга", посвященный женщинам тыла в Великую Отечественную войну.

В спектакле прозвучат стихи Роберта Рождественского, Анны Ахматовой, Константина Симонова, Веры Полозковой и других поэтов. Они прозвучат в исполнении Олега Андреева и Ольги Федькиной.

Также зрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. будет представлена хореография Екатерины Калининой, Татьяны Литвиновой, Елизаветы Русиной, Елены Гусевой, Ирины Егоровой, Наталии Бобровой.

Основная тема спектакля - Женщина, ждущая любимого с войны. Режиссер-постановщик спектакля - руководитель хореографической студии "Эстель" Татьяна Литвинова.

ДК "Химволокно"

Вход свободный

22 июня в 13:00.

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

ИСТОЧНИК KP.RU