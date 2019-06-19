2019-06-19T15:56:35+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Основная тема спектакля - женщина, ждущая любимого с войны
Ирина ТАРАСОВА
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Зрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. Фото: из архива Татьяны ЛитвиновойЗрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. Фото: из архива Татьяны Литвиновой
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22 июня в хореографическая студия "Эстель" ТвГТУ приглашает жителей Твери на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга", посвященный женщинам тыла в Великую Отечественную войну.

В спектакле прозвучат стихи Роберта Рождественского, Анны Ахматовой, Константина Симонова, Веры Полозковой и других поэтов. Они прозвучат в исполнении Олега Андреева и Ольги Федькиной.

Также зрители увидят танцы в стиле модерн и свободной ритмопластики. будет представлена хореография Екатерины Калининой, Татьяны Литвиновой, Елизаветы Русиной, Елены Гусевой, Ирины Егоровой, Наталии Бобровой.

Основная тема спектакля - Женщина, ждущая любимого с войны. Режиссер-постановщик спектакля - руководитель хореографической студии "Эстель" Татьяна Литвинова.

ДК "Химволокно"

Вход свободный

22 июня в 13:00.

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

Хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"

ИСТОЧНИК KP.RU

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