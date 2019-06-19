Концерт ирландской музыки пройдет в Ботаническом саду Твери

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-19T15:23:03+03:00

Всем желающим можно будет попробовать поиграть на инструментах музыкантов

Обстановка на концерте будет живая и непринужденная

Изменить размер текста: A A

30 июня Ботанический сад ТвГУ приглашает жителей Твери на ирландский "Зеленый концерт".

Перед гостями выступит группа "Dragon Fly": Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - флейта, тин вистл, лоу вистл, цимбалы (hammered dulcimer).

- В программе прозвучат самые отборные ирландские мотивы для танцев - польки, жиги, рилы. А также потрясающе красивые мелодии ирландского старинного композитора Турлуха О'Кэролана, - рассказывают музыканты.

Обстановка на концерте будет живая и непринужденная. В перерыве можно будет задать вопросы об ирландской арфе, дульцимере, ирландских флейтах, которые в нашей стране редко, где можно встретить. Также, по давней традиции всем желающим можно будет попробовать поиграть на инструментах музыкантов.

13:00-13:30 - ирландские музыкальные композиции

13:30-13:40 - антракт

13:40-14:15 - ирландские музыкальные композиции Также кроме ирландских мотивов гостей ожидает несколько музыкальных сюрпризов.

Вход в Сад платный: взрослые 150 руб, дети, пенсионеры студенты - 100 руб., дети до 6 лет бесплатно

Стоимость билета на концерт 350 р. Оплачивается отдельно после оплаты входа в Сад. Детям до 6 лет - бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU