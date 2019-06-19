На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-19T15:10:04+03:00

Легковушка врезалась в трактор на трассе в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло на 226-м км трассы М10 в Торжокском районе Тверской области, сообщили в региональном УГИБДД.

Автомобиль "Шевроле Каптива" ехал в сторону Санкт-Петербурга, водитель не рассчитал дистанцию и "догнал" трактор с прицепом, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. Их жизни вне опасности.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU