На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор
Два человека пострадали
Легковушка врезалась в трактор на трассе в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло на 226-м км трассы М10 в Торжокском районе Тверской области, сообщили в региональном УГИБДД.
Автомобиль "Шевроле Каптива" ехал в сторону Санкт-Петербурга, водитель не рассчитал дистанцию и "догнал" трактор с прицепом, который ехал в попутном направлении.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. Их жизни вне опасности.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU