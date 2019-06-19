2019-06-19T15:00:51+03:00
Общество

За ямы на дорогах Твери вновь оштрафовано МУП "ЖЭК"

Решение вынес Московский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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МУП "ЖЭК" вновь заплатит штраф за ямы на дорогахМУП "ЖЭК" вновь заплатит штраф за ямы на дорогахФото: Влад КОМЯКОВ
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Дело об административном правонарушении в отношении МУП "ЖЭК" Московский районный суд г. Твери рассмотрел 5 июня.

Установлено, что 16 апреля 2019 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Твери, при надзоре за дорожным движением на улично-дорожной сети г. Твери выявлены многочисленные повреждения дорожного покрытия на Сахаровском шоссе, в поселке Элеватор, а также на улицах: Резинстроя, Терещенко, Загородная, Тургенева, Бебеля, Дмитрия Донского, Ерофеева, Склизкова, Артюхиной, Паши Савельевой, бульваре Ногина, Свободном переулке.

Постановлением суда МУП "ЖЭК" признано виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, что это уже не первый штраф за бездействие предприятия. Ранее МУП "ЖЭК" было оштрафовано за плохие дороги в Заволжском, Пролетарском и Москвском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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