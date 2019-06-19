2019-06-19T14:40:14+03:00
Происшествия

Полицейские "накрыли" склад с контрафактным алкоголем в Тверской области

Фальсификат обнаружен в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Более 1000 бутылок алкогольной продукции изъято в Кимрском районе Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиБолее 1000 бутылок алкогольной продукции изъято в Кимрском районе Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Складское помещение, в котором хранились упаковки со спиртными напитками различных наименований, было обнаружено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".

Экспертиза показала, что марки, которыми оклеены бутылки, не являются акцизными, федеральными специальными марками и не изготовлены предприятиями Гознак. Из незаконного оборота изъято 1149 бутылок на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

В сбыте "паленого" алкоголя подозревается житель посёлка Белый Городок. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит три года тюрьмы и штраф.

Напомним, что на днях подпольный склад алкогольной продукции был выявлен в Кимрах. Из помещения изъято более 12 тысяч бутылок различных наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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