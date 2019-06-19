Полицейские "накрыли" склад с контрафактным алкоголем в Тверской области
Складское помещение, в котором хранились упаковки со спиртными напитками различных наименований, было обнаружено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".
Экспертиза показала, что марки, которыми оклеены бутылки, не являются акцизными, федеральными специальными марками и не изготовлены предприятиями Гознак. Из незаконного оборота изъято 1149 бутылок на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.
В сбыте "паленого" алкоголя подозревается житель посёлка Белый Городок. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит три года тюрьмы и штраф.
Напомним, что на днях подпольный склад алкогольной продукции был выявлен в Кимрах. Из помещения изъято более 12 тысяч бутылок различных наименований.
ИСТОЧНИК KP.RU