В Тверской области внедорожник врезался в тягач, четыре человека пострадали

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-19T14:23:06+03:00

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Авария случилась вечером, 18 июня, около д. 1 по ул. Краснослободской, в Бежецке, Тверской области.

37-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген" не справилась с управлением и наехала на стоящий грузовой тягач "Маз 544008", под управлением 49-летнего водителя, находившегося на автостоянке "Бежецкого завода АСО", сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки. Трое из них после оказания медицинской помощи отпущены домой, в том числе трехлетний ребенок, который сидел сзади без кресла и был пристегнут ремнем безопасности. Четвертый пострадавший - восьмилетний мальчик, сидевший на заднем пассажирском сидении и пристегнутый ремнем безопасности, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации травмы ребенок получил из-за тяжелой садовой фигуры, которую перевозили в автомобиле в незакрепленном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU