Коровы прогуливались по Московскому шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-19T13:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Трех коров и трех маленьких телят на одной из оживленных улиц в Твери снял на видео проезжающий мимо водитель Ярослав Асяев. Ролик молодой человек разместил в своем аккаунте "YouTube" 17 июня.

На видео можно заметить, что животные спокойно прогуливаются по шоссе, не обращая внимание на проезжающие и сигналящие им автомобили.

Чьи это коровы и откуда они взялись на дороге, неизвестно. Фактом остается лишь то, что животные создали большую помеху для участников дорожного движения - на Московском шоссе образовалась длинная пробка.

Кстати, не так давно местные жители могли наблюдать верблюда, который пасся вдоль дороги в Пролетарском районе Твери. Правда, в отличие от коров, он никому не мешал, хотя тоже вызвал небывалый ажиотаж.

ИСТОЧНИК KP.RU