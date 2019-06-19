Житель Тверской области избил приятеля металлической трубой

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-19T12:19:46+03:00

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По версии предварительного следствия, в марте 2019 года двое мужчин - жители соседних домов - выпивали вместе, и между ними произошла ссора. Один из мужчин вооружился металлической трубой и, используя ее в качестве оружия, нанес не менее трех ударов в область груди приятеля.

Своими действиями он причинил мужчине тяжкий вред здоровью.

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего местного жителя, уголовное дело направлено в Спировский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU