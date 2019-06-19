Фонд капитального ремонта в Тверской области оштрафовали на пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-19T11:52:04+03:00

Фонд капитального ремонта оштрафован на пять тысяч рублей за то, что не рассмотрел в срок обращение местного жителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Учреждение не рассмотрело в срок обращение местного жителя

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Факт нарушения порядка рассмотрения обращений граждан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области выявила прокуратура Центрального района г. Твери.

Местный житель обратился в Фонд с заявлением по вопросу необоснованного начисления задолженности за капитальный ремонт. Однако в установленный законом срок ответ от организации он не получил.

Прокурором района в отношении начальника юридического отдела Фонда, которой было передано обращение гражданина для рассмотрения, возбуждено дело об административном правонарушении.

По решению мирового суда виновное должностное лицо оштрафовано на пять тысяч рублей.

- В адрес руководителя Фонда внесено представление об устранении нарушений закона, результаты его рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU