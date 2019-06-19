Безработный житель Тверской области украл у пенсионера мопед
Инцидент произошел в Лихославле
У пенсионера в Тверской области украли мопедФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сообщением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратился 67-летний житель Лихославля. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный похитил мопед, припаркованный возле его дома. Ущерб составил 37 тысяч рублей.
После осмотра места происшествия, опроса возможных свидетелей и других оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 18-летний местный житель. Молодой человек во всем признался, имущество вернули владельцу.
За кражу подозреваемый может отправиться в тюрьму на пят лет.
ИСТОЧНИК KP.RU