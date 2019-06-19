В Твери иномарка сбила трехлетнего малыша
Жизнь мальчика вне опасности
Трехлетний ребенок угодил под колеса иномаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером, 17 июня на ул. Ярославской в Твери, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Во дворе одного из домов 56-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайлендер", наехал на трехлетнего мальчика. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Родители мальчика вместе с ребенком самостоятельно обратились в приемное отделение ГБУЗ ДОКБ г. Твери. Мальчику оказали помощь и отпустили домой. Его жизнь вне опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU