2019-06-19T10:13:53+03:00
Происшествия

В Твери иномарка сбила трехлетнего малыша

Жизнь мальчика вне опасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Трехлетний ребенок угодил под колеса иномаркиТрехлетний ребенок угодил под колеса иномаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером, 17 июня на ул. Ярославской в Твери, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Во дворе одного из домов 56-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайлендер", наехал на трехлетнего мальчика. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Родители мальчика вместе с ребенком самостоятельно обратились в приемное отделение ГБУЗ ДОКБ г. Твери. Мальчику оказали помощь и отпустили домой. Его жизнь вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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