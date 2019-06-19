За лучшее сочинение о театре школьникам из Тверской области подарят путевки в "Артек"

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-19T08:52:12+03:00

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В Тверской области в рамках Всероссийского культурно-социального проекта «Театр-дети», приуроченного к Году театра, проходит региональный этап детского конкурса рисунков и сочинений "Пишем о театре!".

Цель конкурса – познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Принять участие может любой ребенок в возрасте от 11 до 16 лет. Для этого до 1 июля необходимо подать заявку на конкурс и рассказать в сочинении о своих впечатлениях о просмотренном спектакле из раздела "Театр-Дети" на портале годтеатра2019.рф.

Приём заявок в другой возрастной категории (дети от 6 до 10 лет) уже завершен. В ближайшее время жюри определит победителей регионального этапа. Работы оценивают известные художники Андрей Кулаков, Людмила Юга, Нелли Пятышева, Игорь Ульянов. Победители будут награждены путевками в международный детский центр "Артек" на специальную смену, посвященную Году театра.

ИСТОЧНИК KP.RU