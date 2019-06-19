В Тверской области зарастает более 400 гектаров сельхозугодий
Заросшие сельскохозяйственные земли специалисты регионального Россельхознадзора выявили в Емельяновском сельском поселении Старицкого района.
Шестнадцать земельных участков сельскохозяйственного назначения в районе деревень Мирная, Зашейково, Апухлицы и Болотьково не используются по назначению: пашни заросли сорняками, кустами и деревьями.
В марте собственник был привлечен к административной ответственности. В настоящее время административные штрафы оплачены, однако нарушение земельного законодательства не устранено.
- В отношении собственника Управлением Россельхознадзора по Тверской области составлены протоколы по ч.25 статьи 19.5 КоАП РФ и направлены в мировой суд на рассмотрение, - отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской области. - Собственнику заросших земель грозит административное наказание в виде штрафа, назначаемого в соответствии с санкцией статьи в пределах от 10 до 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU