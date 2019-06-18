2019-06-18T23:17:55+03:00
Звезды

В Твери появится школа Юрия Башмета

Это впервые было озвучено на встрече со знаменитым скрипачом и дирижёром
Ирина ТАРАСОВА
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Юрий Башмет принял участие в круглом столе и провел мастер-класс для юных музыкантовЮрий Башмет принял участие в круглом столе и провел мастер-класс для юных музыкантовФото: Ирина ТАРАСОВА
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17 июня в Малом зале Тверской областной академической филармонии прошел круглый стол и мастер-класс с участием народного артиста России Юрия Башмета. Встреча прошла за час до концерта под открытым небом на Театральной площади.

Пока на улице настраивали микрофоны и расставляли стулья для горожан, пообщаться с легендарным скрипачом и дирижёром удалось директорам музыкальных школ Кимр и Твери, а также юным дарованиям.

После прослушивания двух скрипачек и нескольких советов по технике исполнения Юрий Башмет, заметив искреннюю заинтересованность участников круглого стола, заметил:

- У меня в России 12 школ, где обучаются талантливые музыканты от 11 до 22 лет. Такую школу мы можем открыть и в Твери. Я вижу, что для вас это интересно, а значит, все вопросы мы сможем решить уже в течение этого года. Так что в следующую нашу встречу мы будем говорить об этом, как о свершившемся факте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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