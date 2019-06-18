На стройплощадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области забили больше 1000 свай

18 Июнь 21:40 2019-06-18T21:40:52+03:00

До конца июня будет залит монолит и засыпан курган

Изменить размер текста: A A

На строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату завершены свайные работы. Все запланированные по проекту 1030 свай заглублены в грунт. Большое количество свай обусловлено заболоченностью земель и большим весом самого мемориала.

На объекте также выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента.

- До конца июня планируется заливка монолита, подготовка базы и засыпка кургана, на котором будет установлен памятник Советскому солдату, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Напомним, что завершить проект должны к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал Советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU