2019-06-18T21:16:23+03:00
Общество

Два снаряда времен войны обезвредили в Тверской области

Находку откопали в Ржевском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области обезвредили два военных снаряда Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области обезвредили два военных снаряда Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны были обнаружены группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе 18 июня.

Среди военных "трофеев" значатся: один 120-миллиметровый артиллерийский снаряд и один 75-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В МЧС напоминают жителям региона, что подобные находки могут быть взрывоопасными. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери появится школа Юрия Башмета
«Лето во Дворце» проходит в Тверской областной картинной галерее
II этап Всероссийского фестиваля-конкурса соберет в Твери 96 лучших любительских коллективов страны
На стройплощадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области забили больше 1000 свай
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Врачи детской областной больницы проведут приём маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Прибавку в 441 рубль получили более 50 тысяч пенсионеров в Тверской области
В Твери женщину из-за возраста не взяли работать офис-менеджером
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов