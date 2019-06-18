Два снаряда времен войны обезвредили в Тверской области

18 Июнь 21:16 2019-06-18T21:16:23+03:00

В Тверской области обезвредили два военных снаряда Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны были обнаружены группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе 18 июня.

Среди военных "трофеев" значатся: один 120-миллиметровый артиллерийский снаряд и один 75-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В МЧС напоминают жителям региона, что подобные находки могут быть взрывоопасными. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU