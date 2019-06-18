Врачи детской областной больницы проведут приём маленьких пациентов из семи районов Тверской области
20 июня специалисты детской областной клинической больницы приедут в Бежецк на выездной приём. Он пройдёт в стенах Бежецкой центральной районной больницы.
Принимать будут маленьких и юных пациентов из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов.
Всего по сообщению Министерства здравоохранения Тверской области в июне мобильные бригады врачей детской областной клинической больницы проведут консультации для жителей 11 районов региона.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Прошёл государственную экспертизу проект комплекса новой Детской областной клинической больницы на 420 коек. О том, какой будет новая больница, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU