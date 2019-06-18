Прибавку в 441 рубль получили более 50 тысяч пенсионеров в Тверской области
Неработающим пенсионерам региона, которым установлена федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, был произведён перерасчет. Об этом сообщает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
Прибавку, в среднем размере 441,69 рубля, получили 51507 неработающих пенсионеров.
Согласно Федеральному закону № 49-ФЗ новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. В Тверской области прожиточный минимум пенсионера равен 8846 рублям. Неработающие пенсионеры, у которых сумма материального обеспечения не превышает этой величины, имеют право на федеральную социальную доплату к пенсии. Новый порядок распространён на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий, ежемесячных денежных выплат в феврале и социальных пенсий в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU