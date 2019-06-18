2019-06-18T16:27:29+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал

О нем ничего не известно с 17 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Сергей Нилов пропал в Твери Фото: vk.com/ВПСО "Сова Тверь и Тверская областьСергей Нилов пропал в Твери Фото: vk.com/ВПСО "Сова Тверь и Тверская область
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В понедельник, 17 июня, в Твери пропал Нилов Сергей Алексеевич, 1997 года рождения. Молодой человек, родом из областного центра, вышел из Торгового парка №1 на Октябрьском проспекте и пропал. Ориентировки на поиск появились в группе ВПСО "Сова Тверь и Тверская область" в социальной сети.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в джинсовые бриджи синего цвета и черную футболку с белым принтом. Пропавший хромает на правую ногу, одна рука забинтована эластичным бинтом. При себе имел телефон, паспорт и черный рюкзак.

До настоящего времени местонахождение Сергея Нилова неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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