Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
С просьбой помочь в розыске пропавшего пожилого мужчины к руководству ИК-5 города Вышнего Волочка обратились его обеспокоенные родственники. Мужчина страдал серьезным заболеванием и нуждался в медицинской помощи.
К поискам пропавшего подключились старший инструктор кинологической группы отдела охраны ИК-5 УФСИН России по Тверской области Ирина Белова и ее служебная собака Дарк.
Собака по запаху определила местонахождение мужчины. Пропавший был найден живым.
- Ирина Белова – энтузиаст своего дела, досконально освоила непростую профессию кинолога, своего Дарка воспитывала сама, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - В ИК-5 ценят ее как опытного специалиста и душевного человека.
ИСТОЧНИК KP.RU