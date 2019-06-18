2019-06-18T16:10:06+03:00
Общество

Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области

За помощью обратились родственники
Ольга ТРОФИМОВА
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Ирина Белова и ее собака Дарк помогли найти пропавшего мужчину Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской областиИрина Белова и ее собака Дарк помогли найти пропавшего мужчину Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области
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С просьбой помочь в розыске пропавшего пожилого мужчины к руководству ИК-5 города Вышнего Волочка обратились его обеспокоенные родственники. Мужчина страдал серьезным заболеванием и нуждался в медицинской помощи.

К поискам пропавшего подключились старший инструктор кинологической группы отдела охраны ИК-5 УФСИН России по Тверской области Ирина Белова и ее служебная собака Дарк.

Собака по запаху определила местонахождение мужчины. Пропавший был найден живым.

- Ирина Белова – энтузиаст своего дела, досконально освоила непростую профессию кинолога, своего Дарка воспитывала сама, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - В ИК-5 ценят ее как опытного специалиста и душевного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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