В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-18T15:51:58+03:00

Со склада изъято более 12 тысяч бутылок Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Теперь ей грозит тюремный срок

Изменить размер текста: A A

Склад, где 47-летняя жительница города Кимры хранила фальсифицированную алкогольную продукцию, обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".

- Спиртные напитки различных марок и наименований хранились в заранее подготовленном складском помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Бутылки с алкоголем сомнительного качества оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки.

Из незаконного оборота изъято 12 554 бутылки на общую сумму свыше двух миллионов рублей. По результатам исследования экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, продукция признана контрафактной.

Следственным отделом МО МВД России "Кимрский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ, части 6 статьи 171.1 УК РФ. Санкции по двум статьям предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU