В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Склад, где 47-летняя жительница города Кимры хранила фальсифицированную алкогольную продукцию, обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".
- Спиртные напитки различных марок и наименований хранились в заранее подготовленном складском помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Бутылки с алкоголем сомнительного качества оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки.
Из незаконного оборота изъято 12 554 бутылки на общую сумму свыше двух миллионов рублей. По результатам исследования экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, продукция признана контрафактной.
Следственным отделом МО МВД России "Кимрский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ, части 6 статьи 171.1 УК РФ. Санкции по двум статьям предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU