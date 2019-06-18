2019-06-18T15:51:58+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя

Теперь ей грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Со склада изъято более 12 тысяч бутылок Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиСо склада изъято более 12 тысяч бутылок Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Склад, где 47-летняя жительница города Кимры хранила фальсифицированную алкогольную продукцию, обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".

- Спиртные напитки различных марок и наименований хранились в заранее подготовленном складском помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Бутылки с алкоголем сомнительного качества оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки.

Из незаконного оборота изъято 12 554 бутылки на общую сумму свыше двух миллионов рублей. По результатам исследования экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, продукция признана контрафактной.

Следственным отделом МО МВД России "Кимрский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ, части 6 статьи 171.1 УК РФ. Санкции по двум статьям предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов