2019-06-18T22:52:19+03:00
Звезды

II этап Всероссийского фестиваля-конкурса соберет в Твери 96 лучших любительских коллективов страны

Победители получат грантовую поддержку в размере 2 млн рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 27 по 30 июня в Твери пройдет II зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов в рамках реализации Национального проекта «Культура».

Для участия в конкурсе в Тверь приедут 96 лучших коллективов из 28 регионов двух федеральных округов страны. Это более 1400 человек в возрасте от 14 лет, увлеченных народным творчеством. Участники выступят в четырех номинациях: «коллективы народной музыки», «коллективы народного танца», «коллективы народной песни», «фольклорные коллективы.

По решению жюри лучшие участники зонального этапа получают звание лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей и рекомендуются к участию в заключительном этапе в Москве.

Тверской регион представят: ансамбль русских народных инструментов «Калинка» МУК ДК «40 лет Октября», г. Кимры; ансамбль народного танца «Каблучок» МБУ ДЦ «Мир», г. Тверь; народный ансамбль русской народной и казачьей песни «Русь», Конаковское станичное казачье общество, г. Конаково; фольклорный ансамбль «Межа» ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», г. Тверь.

Также в рамках фестиваля-конкурса с 27 по 30 июня пройдут 10 различных акций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери появится школа Юрия Башмета
«Лето во Дворце» проходит в Тверской областной картинной галерее
На стройплощадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области забили больше 1000 свай
Два снаряда времен войны обезвредили в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Врачи детской областной больницы проведут приём маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Прибавку в 441 рубль получили более 50 тысяч пенсионеров в Тверской области
В Твери женщину из-за возраста не взяли работать офис-менеджером
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов