II этап Всероссийского фестиваля-конкурса соберет в Твери 96 лучших любительских коллективов страны

18 Июнь 22:26 2019-06-18T22:52:19+03:00

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С 27 по 30 июня в Твери пройдет II зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов в рамках реализации Национального проекта «Культура».

Для участия в конкурсе в Тверь приедут 96 лучших коллективов из 28 регионов двух федеральных округов страны. Это более 1400 человек в возрасте от 14 лет, увлеченных народным творчеством. Участники выступят в четырех номинациях: «коллективы народной музыки», «коллективы народного танца», «коллективы народной песни», «фольклорные коллективы.

По решению жюри лучшие участники зонального этапа получают звание лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей и рекомендуются к участию в заключительном этапе в Москве.

Тверской регион представят: ансамбль русских народных инструментов «Калинка» МУК ДК «40 лет Октября», г. Кимры; ансамбль народного танца «Каблучок» МБУ ДЦ «Мир», г. Тверь; народный ансамбль русской народной и казачьей песни «Русь», Конаковское станичное казачье общество, г. Конаково; фольклорный ансамбль «Межа» ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», г. Тверь.

Также в рамках фестиваля-конкурса с 27 по 30 июня пройдут 10 различных акций.

ИСТОЧНИК KP.RU