Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
Подпольную лабораторию по изготовлению наркотических средств в одном из гаражных помещений на территории города Ржева обнаружили сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков. В противоправной деятельности подозревается 33-летний мужчина.
Полицейскими установлено, что фигурант изготавливал синтетические наркотики с целью последующей реализации. Его задержали при попытке сбыта запрещенного вещества в собственном автомобиле. При досмотре у подозреваемого изъяли 3,4 грамма вещества, что относится к крупному размеру.
По ч. 2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU