Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-18T15:37:00+03:00

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Подпольную лабораторию по изготовлению наркотических средств в одном из гаражных помещений на территории города Ржева обнаружили сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков. В противоправной деятельности подозревается 33-летний мужчина.

Полицейскими установлено, что фигурант изготавливал синтетические наркотики с целью последующей реализации. Его задержали при попытке сбыта запрещенного вещества в собственном автомобиле. При досмотре у подозреваемого изъяли 3,4 грамма вещества, что относится к крупному размеру.

По ч. 2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU