В Тверской области проверят систему оповещений

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-18T14:36:40+03:00

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Главным управлением МЧС России по Тверской области 19 и 20 июня 2019 года в период с 7:00 до 8:00 утра будет проведена техническая проверка системы оповещения населения Верхневолжья.

По каналам сети цифрового телевидения региона будут транслироваться информационные сообщения, прозвучит сирена.

Администрация Твери и спасатели МЧС просят жителей не предпринимать в связи с этим никаких действий, соблюдать спокойствие и порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU