2019-06-18T14:14:49+03:00
Общество

Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери

Они не простояли на площадке и двух недель
Ольга ТРОФИМОВА
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Вандале сломали качели для инвалидов в Твери Фото: пресс-служба администрации города ТвериВандале сломали качели для инвалидов в Твери Фото: пресс-служба администрации города Твери
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Качели для инвалидов-колясочников городская администрация установила в новой зоне отдыха на улице Артюхиной в Заволжском районе Твери около двух недель назад. Рядом повесили табличку, указывающую на специфику данного развлекательного элемента.

Однако, просуществовали качели в первоначальном виде ровно две недели.

- Регулярно их портят не только подростки, но и взрослые родители - сажают здоровых детей, ломают спинку-пандус, и это при том, что рядом расположены обычные качели, - недоумевают в администрации. - У администрации нет ресурсов ремонтировать каждый элемент раз в неделю.

Местные власти призывают жителей обратить внимание на бережное отношение к городу и не быть равнодушными, если заметили, что кто-то ломает или портит имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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