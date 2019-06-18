Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-18T14:14:49+03:00

Они не простояли на площадке и двух недель

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Качели для инвалидов-колясочников городская администрация установила в новой зоне отдыха на улице Артюхиной в Заволжском районе Твери около двух недель назад. Рядом повесили табличку, указывающую на специфику данного развлекательного элемента.

Однако, просуществовали качели в первоначальном виде ровно две недели.

- Регулярно их портят не только подростки, но и взрослые родители - сажают здоровых детей, ломают спинку-пандус, и это при том, что рядом расположены обычные качели, - недоумевают в администрации. - У администрации нет ресурсов ремонтировать каждый элемент раз в неделю.

Местные власти призывают жителей обратить внимание на бережное отношение к городу и не быть равнодушными, если заметили, что кто-то ломает или портит имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU